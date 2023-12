Festa all’Elettromar. Celebrati i 42 anni con la "Messa in servizio"

Elettromar ha celebrato i 42 anni di attività con il ritorno della "Messa in servizio", la tradizionale serata aziendale dedicata alle borse di studio per i migliori allievi degli istituti scolastici del comprensorio, che aveva subìto uno stop forzato per il Covid. E l’edizione 2023 – nel Teatro Fonderia Leopolda di Follonica – ha assunto un significato speciale anche nel ricordo dei soci Sauro Fratoni e Simone Turini e dei collaboratori Paolo Barbaro, Stefano Riva, Andrea Martelli e Mario Parrini, prematuramente scomparsi.

"L’edizione 2023 della nostra serata di "Messa in servizio" – dichiara Andrea Fratoni, consigliere d’amministrazione di Elettromar e presidente della sezione Meccanica della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – ha un valore particolare: è la prima che torniamo ad organizzare dopo le restrizioni imposte dal Covid e soprattutto rappresenta l’occasione per ricordare chi non è più tra noi. Infatti a partire da questa edizione le borse di studio assegnate agli studenti saranno dedicate anche alla memoria di Simone Turini, scomparso pochi mesi fa, oltre che a mio padre Sauro Fratoni. Lo spirito della serata è rimasto immutato nel tempo: un’occasione d’incontro tra dipendenti, clienti e fornitori per valorizzare il talento dei migliori studenti del comprensorio. È un evento a cui noi di Elettromar teniamo davvero molto: negli ultimi anni abbiamo affrontato tante sfide, ma il fatturato è in costante crescita".

Il sindaco di Follonica ha annunciato un’iniziativa in memoria di Simone Turini: a lui verrà intitolata un’aula studio negli spazi della Fonderia 1 dedicata all’innovazione. Ecco gli studenti del comprensorio che hanno ricevuto una borsa di studio. Per gli istituti superiori Mirko Caroti e Francesco Sasso dell’Istituto tecnologico "Manetti-Porciatti" di Grosseto (con il docente Daniele Dattrino), Sandino Angiolini dell’Istituto "Bernardino Lotti" di Massa Marittima (con il docente Ivano Corbucci), Dario Toninelli dell’Istituto "Carducci-Volta-Pacinotti" di Piombino (con la docente Nicla Robba), Martino Buracchi e Sara Strufaldi dell’Istituto tecnico tecnologico statale "Silvano Fedi-Enrico Fermi" di Pistoia. Per le scuole primarie Samuele Costabile (IV A "Calvino") e Eleonora Cantini (V B del plesso "Cimarosa"); per le scuole secondarie Amelia Caturelli (I C), Carlotta Noemi Biagioni (II B) e Filippo Buti (III B), tutti di Follonica.