Ferrari: "Prospettive strategiche"

"Acquedotto del Fiora ha colto le opportunità del Pnrr per offrire al territorio ulteriori prospettive strategiche puntando su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione delle infrastrutture idriche". Ha iniziato così Piero Ferrari, amministratore delegato di AdF. "Si tratta di una sfida industriale importante – ha aggiunto – che, con cantieri per oltre 7 milioni di investimenti, rappresenta un volano per lo sviluppo della città e del suo territorio, implementando nuove tecnologie idriche come la distrettualizzazione e la digitalizzazione delle reti, con vantaggi sia alla comunità servita, sia all’ambiente". "Siamo lieti di presentare questo piano di investimenti che segna un passo decisivo per il futuro di Grosseto – ha aggiunto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Gli interventi non solo miglioreranno l’efficienza e la qualità del servizio per tutti i cittadini, ma rappresentano anche un impegno concreto per la tutela delle nostre risorse ambientali. La collaborazione tra AdF e l’amministrazione comunale è stata fondamentale per sviluppare un progetto che guarda lontano, assicurando infrastrutture all’avanguardia per la nostra città".