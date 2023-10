Fatine sempre in giro. Insieme in Rosa fa festa a Tirli. Domani a Castiglione

Grande partecipazione a Tirli, con più di duecento persone al pranzo che ha animato le vie della frazione del comune di Castiglione della Pescaia. L’evento, organizzato dalla locale pro loco e da "Insieme in Rosa onlus", ha attratto tante persone da ogni parte della provincia e non solo. Nel borgo tutto decorato a festa, con le vie della località colorate di rosa, si è svolta l’iniziativa che ha coinvolto tante persone volontarie del paese che si sono adoperate per la migliore riuscita, tra chi ha pensato alla cucina chi alla preparazione dei giochi della tradizione, e ha portato in paese tante famiglie. Tra le attività dedicate ai più piccoli c’è stato anche Massimo Mancini con il suo apiario e con i ciuchini Pinocchio e Lucignolo oltre all’intrattenimento dell’Orchestra Toscana "Max Paradise". "Ottobre è cominciato col botto – afferma Donatella Guidi presidente di Insieme in Rosa – la festa di Tirli è stata un successo oltre le aspettative ma a breve si coloreranno di rosa ben ventidue paesi con le fatine che hanno fatto un lavoro strepitoso". La presidente ha ricordato l’obiettivo di quest’anno che è volto a raccogliere fondi per il reparto di anatomia patologica dell’ospedale di Grosseto dove andranno una telecamera per il microscopio e un monitor che permetta di condividere con altri centri di eccellenza le casistiche oncologiche complesse. Il calendario di "Insieme in Rosa" prosegue domani al piazzale Maristella, sul lungomare di Castiglione della Pescaia, con la "Camminata metabolica" perfetta per chi si vuole "riattivare". Si tratta di un metodo semplice che, con poco sforzo, ma continuo e concentrato, migliora la motivazione e aiuta a scaricare lo stress. I posti sono limitati, per partecipare è necessario effettuare la pre-iscrizione chiamando o inviando un messaggio al numero 334 - 141 5167. Il programma prevede alle 9 la registrazione e alle 9,30 la partenza. Il percorso durerà 40 minuti circa ed è adatto a tutti.