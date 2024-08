Farmaci d’estate: "Ecco come conservarli"

Le calde temperature impongono anche una corretta conservazione dei medicinali. Per chi si trovain vacanza è allora giusto ricordare che i farmaci sono sensibili alle temperature e alcuni di questi necessitano di essere conservati in frigorifero per mantenere le caratteristiche di sicurezza e qualità. La Asl ricorda qualche regola: la prima cosa da fare è leggere attentamente il foglietto illustrativo dove sono riportate le esatte modalità e temperature di conservazione e il cui rispetto è fondamentale per assumere le terapie in sicurezza. La dottoressa Barbara Meini, direttrice del dipartimento del Farmaco spiega che in alcuni casi potrebbero non essere specificate particolari condizioni, in questo caso i medicinali devono essere conservati in ambienti a una temperatura inferiore a 25 gradi. "In viaggio - prosegue Meini - è consigliato dotarsi di borse refrigerate che possano mantenere una temperatura adeguata". Durante gli spostamenti, se si viaggia in auto è opportuno ricordare che l’abitacolo è più fresco del portabagagli, in aereo è preferibile portare nel bagaglio a mano i farmaci salvavita. Nel caso fosse necessario acquistare un medicinale mentre si è in vacanza, ma senza avere con sé copia della ricetta del proprio medico curante, la confezione originale che riporta la composizione potrà essere d’aiuto.