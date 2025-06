Farine di grani antichi per Il ’Pane col sole’. E’ sugli scaffali Conad

Si chiama ’Pane col sole’, ed è uno speciale pane integrale, realizzato con farine di grani antichi del territorio, 70% Senator Cappelli e 30% Verna, macinati a pietra e uniti ad un lievito naturale ottenuto dalla fermentazione di estratti di frutta. È uno degli speciali prodotti del Panificio Montomoli di Boccheggiano che sarà possibile trovare nei reparti panetteria nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia a partire da oggi insieme ad altri prodotti da forno dell’azienda Montomoli: il Pane C’è, il pane sciapo, il pane pugliese e quello siciliano, e poi la schiaccia alla pala, con verdure e la schiaccia dolce con la frutta fresca di stagione. Saranno organizzate giornate di degustazione e vendita guidata dei prodotti: oggi in via Scansanese, mercoledì in via Senegal e a Castiglione della Pescaia e il 14 giugno in via Clodia.

"Nei mesi scorsi – spiega Paolo degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale – abbiamo visitato il nuovo laboratorio di 500 metri quadrati realizzato dal Panificio Montomoli e siamo rimasti colpiti non solo dal progetto ma anche dal percorso di ricerca dell’azienda di Andrea Montomoli".e la qualità artigianale.

"Adeguare e potenziare il laboratorio era diventato indispensabile, per lavorare meglio portando avanti nuovi progetti – dice Andrea Montomoli –. Nove anni fa, seduto a un tavolo con il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi e Alessio Guazzini, presidente della filiera Drago, progettavamo la creazione di una rete tra i produttori primari, la trasformazione e la commercializzazione di un pane che avrebbe identificato e qualificato un territorio e la tavola delle Colline metallifere e della Maremma: il Pane col Sole della filiera Drago".