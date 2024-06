Far Maremma. Contributi in arrivo

Il Gal Far Maremma organizza un incontro di animazione, in programma giovedì 20 alle 16, in via Giordania 227, a Grosseto, nella sala Conferenze di Grosseto Sviluppo, per presentare il nuovo bando attuativo della sottomisura 4.2.1, fase II, "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti agricoli". È possibile partecipare alla riunione anche da remoto: con Google Meet: https://meet.google.com/yfx-ondp-zaz (Oppure componi: (IT) +39 02 3046 1511 Pin: 499927666# ). La dotazione finanziaria complessiva è di 200mila euro: si tratta della riallocazione delle risorse avanzate dalle precedenti misure del Gal Far Maremma, che dovranno essere spese entro il 31 marzo 2025. Il contributo minimo ammissibile per ogni domanda è 3500 euro e il contributo massimo è di 50mila euro. Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, le cooperative agricole, consorzi di produttori, compreso gli Iap che si occupano di: trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli primari, esclusi i prodotti della pesca. Le spese ammissibili riguardano: l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature; l’acquisto e l’installazione di impianti tecnologici di servizio, finalizzati alle attività di trasformazione e/o commercializzazione oggetto di finanziamento; l’allestimento di mezzi di trasporto per animali e prodotti agricoli primari; le spese generali nel limite del 6%; l’acquisto di programmi informatici e realizzazione di siti web direttamente connessi alla gestione e attività aziendali. Domande entro le 13 del 15 luglio. Info: 0564 405252 [email protected] Far Maremma via Giordania 227.