Falusi, tocca alla minoranza: "Perchè risponde Giuntini?"

"Questa volta sa tutto, nonostante la nota fosse indirizzata alla presidente del Falusi e non a lui". Inizia così la replica della minoranza al sindaco Giuntini sul Falusi. "Ci sorprende la risposta di Giuntini che assume le parti della presidente del Falusi. La nota infatti era stata inviata a lei – aggiungono Brogi e Borelli – Mai in passato con Poli e Brenci il sindaco si era sognato di scendere in campo a difesa di chi operava, oggi lo fa e ne prendiamo atto. Questo però non toglie nulla al fatto che la richiesta è stata effettuata alla presidente, è lei che ci dovrà fornire risposta scritta alle informazioni e atti specifici ai quali fa capo la richiesta. Questo al di là della presenza prevista in Consiglio dove illustrerà questioni più generali riguardanti l’istituto". "La richiesta è stata fatta alla presidente – aggiunge Gasperi del Pci – è lei che deve rispondere ed è opportuno che lo faccia in forma scritta corredando di eventuale documentazione i punti richiesti. Ci eviti inutili trafile con ricorso al prefetto o al Difensore civico".