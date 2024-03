"Falsi annunci di benedizioni alle famiglie"

Sembrano esserci tutti gli ingredienti per una truffa nei cartelli trovati in alcuni condomini di Gorarella, che preannunciano il passaggio del sacerdote per le benedizioni pasquali e nei quali le persone sono invitati a lasciare la porta di casa aperta. Un messaggio totalmente falso e fuorviante, che il parroco dell’Addolorata ha già segnalato alla Polizia, in attesa di poter sporgere denuncia. Le benedizioni a Gorarella, peraltro, sono terminate per cui la parrocchia sta cercando di far girare un messaggio con il quale si mettono in guardia le persone: "Quei cartelli non sono nostri".

"Prima di tutto – dice il parroco – noi abbiamo già concluso la benedizione. Inoltre sui cartelli rinvenuti, il numero di telefono riportato non è quello della parrocchia e giorno e orari indicati sono improbabili. Esortiamo, dunque, i residenti del quartiere a non dar credito a quell’avviso, ma soprattutto a non lasciate la porta aperta. Chiunque avesse dubbi telefoni in parrocchia allo 0564 492107.

"Al momento – spiega don Paolo Gentili (nella foto), vicario generale della Diocesi – non sappiamo se il fatto abbia interessato solo Gorarella o cartelli analoghi siano comparsi anche in altre zone della città. Ad ogni buon conto invitiamo ad essere vigilanti e cercare di verificare che eventuali avvisi del passaggio del sacerdote per la benedizione siano davvero quelli della parrocchia di riferimento. Siamo rammaricati perché ancora una volta si gioca con la buona fede delle persone, soprattutto anziani che magari vivono soli, molti dei quali attendono con gioia il sacerdote. Questi fatti non ci possono e soprattutto non ci devono distogliere dal ricevere la vera benedizione del Signore, che passa attraverso i nostri veri pastori".