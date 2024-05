Fabiola Favilli è la nuova presidente

Si sono insediati ieri i nuovi vertici del Parco nazionale delle Colline Metallifere, Tuscan Mining Geopark Unesco. Con un decreto del Ministero dell’Ambiente è stata nominata come presidente Fabiola Favilli che subentra a Lidia Bai. Nominati anche quattro nuovi consiglieri che faranno parte del Consiglio Direttivo insieme alla Presidente che sono: Ezio Puggelli e Luca Grisanti in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Vanessa Mazzini in rappresentanza del Ministero della Cultura, Agata Rosa Patanè in rappresentanza dell’Ispra. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni. A questi consiglieri vanno aggiunti quelli di nomina degli enti locali. "Metterò a disposizione le competenze maturate in ambito professionale" ha detto la neopresidente Fabiola Favilli.