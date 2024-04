Ex Opera Pia Contessa Nella, via al recupero. Presentazione del progetto in sala consiliare

I vari edifici e spazi all’aperto dell’ex Opera Pia Contessa Nella in via Manzoni a Roccastrada (ex suore ed ex colonia estiva) saranno rifatti. Sul piatto ci sono circa 900mila euro per la realizzazione del primo stralcio. L’intervento è finanziato con risorse della Regione su fondi per la coesione e lo sviluppo che prevede un finanziamento di 600mila euro ai quali si aggiungeranno 300mila euro del bilancio comunale. Domani, alle 18, nella sala del consiglio comunale si terrà la presentazione pubblica del progetto alla quale parteciperanno il sindaco Francesco Limatola ed i tecnici.

"È arrivato finalmente il momento di riscrivere la storia di un’area, questa nel centro del paese – dice il sindaco – che in passato è stata il fulcro di tante attività sportive, ricreative e ludiche, mediante un primo intervento di riqualificazione finalizzato al recupero ambientale complessivo e la messa in sicurezza dell’intera area in una posizione centrale e strategica per il capoluogo. E ciò sarà possibile grazie all’ingente finanziamento da parte della Regione e alle risorse del bilancio comunale che si aggiungono all’investimento iniziale di poco superiore agli 80mila euro che erano stati spesi per l’acquisto all’asta del complesso immobiliare".

La rigenerazione urbana prevede la demolizione delle volumetrie in forte degrado, il recupero dello spazio verde attrezzato, la realizzazione di un nuovo spazio di aggregazione per la collettività e la realizzazione di uno spazio per iniziative sociali e culturali.