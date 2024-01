"Ex dispensario già messo in sicurezza dall’Asl"

Il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini replica al capogruppo della Lega sulle condizioni dell’ex dispensario. "Non mi risulta che sia arrivata alcuna interrogazione – afferma il primo cittadinosindaco Marcello Giuntini – il capogruppo della Lega, Daniele Brogi non è nuovo a queste uscite: già in altre circostanze ha annunciato a mezzo stampa interrogazioni che poi non sono mai arrivate. Fatta questa necessaria puntualizzazione mi preme chiarire subito che la messa in sicurezza dell’edificio dell’ex dispensario è già stata effettuata dalla Asl, proprietaria dell’immobile, in data 21 dicembre, e quindi già prima delle esternazioni di Daniele Brogi. Il capogruppo della Lega si informi meglio prima di parlare".

"L’Asl, fin da subito, ha provveduto a transennare il fronte strada – prosegue il sindaco – e quindi sono state prese tutte le precauzioni necessarie prima della messa in sicurezza. Adesso le transenne sono state tolte, mentre non ha senso transennare il resto del perimetro della palazzina dal momento che è presente una recinzione".

"Entrando poi nel merito della proposta di Brogi di utilizzare l’immobile destinandolo ad alloggi per l’emergenza abitativa, rispondo che questo non è conveniente perché si tratta di una struttura difficilmente trasformabile, con notevoli barriere architettoniche e con aree che non hanno i requisiti igienico sanitari necessari per la civile abitazione – conclude il sindaco Giuntini –. Considerando che Brogi fa parte del Consiglio di amministrazione dell’Epg, anziché avanzare soluzioni fantasiose sull’ex dispensario per risolvere il problema dell’emergenza abitativa, farebbe meglio ad adoperarsi affinché vengano sbloccate dal ministero le risorse assegnate per il Comune di Massa Marittima e non ancora pervenute, che consentirebbero all’Epg di realizzare prima possibile i nuovi 10 alloggi previsti di edilizia popolare. Questa sì che è una soluzione davvero importante e realizzabile sulla quale il Comune ha fatto la sua parte e che meriterebbe un po’ più di energia da parte del consigliere Brogi".