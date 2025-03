Ex aeronautica e bagni pubblici. Parte la ristrutturazione: "Ci saranno anche le docce"

MONTE ARGENTARIORistrutturazione dei locali pubblici, tra i bagni sul lungomare dei Navigatori e i locali all’ex Aeronautica. Il Comune rifà il look ad alcuni edifici di proprietà. Partendo dai bagni pubblici sul Lungomare dei Navigatori, che presto saranno presentati al pubblico totalmente rinnovati, con l’accorpamento di due fondi che la ditta Romanucci srl sta ristrutturando proprio in questo periodo, da qualche mese. Con l’unione dei due locali di proprietà del Comune i bagni saranno così più grandi, con una spesa tra l’altro piuttosto esosa, dato che il sindaco non ha mai nascosto di voler creare all’Argentario dei bagni pubblici particolarmente accoglienti e belli da vedere.La spesa complessiva per realizzare l’opera è stanziata in 145mila euro. Il sindaco spiega che "nella zona della Pilarella non ci possono essere dei bagni qualunque. Io volevo fare qualcosa di paragonabile a quello che si trova negli aeroporti internazionali – dice Arturo Cerulli (foto) –. Quindi avranno anche docce e spogliatoi, con tutto quello che serve per un discorso di qualità. Poi sarà obbligatorio mettere una videosorveglianza e una persona che controlli, con un costo da pagare all’utilizzo del bagno. Auspico che siano pronti per Pasqua. Stesso lavoro lo stiamo facendo ai bagni di Porto Ercole, ne stiamo ristrutturando tre". Anche all’ex Aeronautica, che nel corso dei mesi ha iniziato ad essere sempre più frequentata soprattutto dalle associazioni del territorio, il Comune sta procedendo al alcune ristrutturazioni degli edifici presenti, per destinarli ad altri utilizzi.Famosa è ormai la cosiddetta casa del popolo, che nei giorni scorsi ha già fatto il suo "esordio" ospitando il convegno sulla crocieristica organizzato dal progetto PortArgentario. Altro edificio che il Comune ha intenzione di utilizzare sarà al servizio dei pubblici spettacoli, per il quale l’ente ha dato affidamento del servizio di redazione della valutazione del progetto antincendio da presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco. "Stiamo completando il grande palazzo che funzionerà da palestra-teatro – aggiunge Cerulli –. Il lavoro è quasi finito e presto sarà utilizzato per spettacoli ed eventi di teatro e concerti, così come è in definizione anche la casa del popolo, mancano solo gli ultimi dettagli sulla guardiania".

Andrea Capitani