Evento nella città del Golfo. Torna Piazze d’Europa il mercato internazionale

Dodicesima edizione per il mercato europeo di Follonica ‘Piazze d’Europa’. L’attesissimo evento primaverile di Fiva, la Federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche di Confcommercio, co-organizzato con l’Amministrazione comunale della città del Golfo torna in viale Italia, piazza XXV aprile e Piazza a Mare il 22, 23 e 24 marzo prossimi. Più di cento gli stand espositivi aperti tutto il giorno e fino a tarda sera. Tante le conferme, alcune delle quali presenze abituali nella tappa di Follonica. Ma il giro d’Europa sul lungomare non sarà solo ed esclusivamente incentrato sulla degustazione di piatti dal sapore indimenticabile. La formula dei Mercati Europei ideata da Fiva-Confcommercio, infatti, prevede la presenza anche di alcuni stand di artigianato tipico che daranno modo ai visitatori di portarsi a casa oggetti altrimenti introvabili come tessuti, ceramiche, gioielli e non solo. "Siamo orgogliosi che i Mercati Europei di Fiva Confcommercio consolidino ogni anno la propria presenza a Follonica con l’evento di Piazze d’Europa – commentano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore di Confcommercio Grosseto – E’ un segnale, questo, della grande attrattività turistica di Follonica, costruita nel corso degli con il lavoro e la dedizione di tutte le imprese del settore turistico della Città del Golfo le quali, insieme, hanno saputo realizzare un sistema di accoglienza riconosciuto e apprezzato in tutta Italia".