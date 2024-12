Evento al Qb. Ellade Bandini protagonista

Un’edizione speciale di "Racconta un vinile": un bel regalo di Natale per gli appassionati cultori della musica italiana e del format ideato da Alessandro Ramacciotti. Oggi alle 18, alla libreria Qb (piazza Pacciardi, a Grosseto) lo storico batterista Ellade Bandini si racconta in "Elliade. Vita epica di un batterista, tra pensieri, suoni e immagini".

La serata è frutto di una collaborazione tra Manciano Street Music Festival e libreria Qb e vedrà, a seguire, intorno alle 20.30, la possibilità di cenare al bar QuandoBasta con la pizza più buona della città. Si tratta di uno spettacolo fuori dai canoni. Ellade Bandini, solitamente seduto dietro tamburi e piatti, si trasformerà questa volta in un narratore della sua vicenda artistica. Sarà l’occasione per conoscere a fondo un personaggio che partendo dalle sale da ballo della provincia ferrarese è riuscito ad arrivare alle vette più significative dell’Olimpo musicale italiano, suonando, fra gli altri, per Francesco Guccini, Mina, Fabrizio e Cristiano De André, Paolo Conte, Vinicio Capossela, Angelo Branduardi, Roberto Vecchioni, Adriano Celentano, Enzo Jannacci, Edoardo Bennato, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Caterina Caselli, Milva, Al Bano.

Ad Ellade Bandini li vengono accreditate oltre 1500 session in studio per oltre 200 dischi, un lavoro monumentale, che in parte sarà protagonista dello spettacolo alla libreria Quanto Basta. Da molti definito come ‘la storia della batteria italiana’, Bandini condurrà il pubblico in un viaggio attraverso la sua lunga carriera, un racconto suonato e allo stesso tempo una musica raccontata e vista attraverso immagini che evocano tempi vicini e lontani, estremamente presenti nella nostra formazione di ascoltatori a tutto tondo.

Prossimo appuntamento di "Racconta un vinile" mercoledì 18 con la giovanissima Viola Violi. L’ingresso è libero.