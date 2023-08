Evento al Lago dell'Accesa Massa Marittima: Ritorno agli Etruschi

Gli Etruschi protagonisti al Lago dell’Accesa di uno degli eventi più importanti del cartellone 2023 di "Ancoraccesa". Domenica alle 18.30 si terrà la visita-spettacolo in abiti d’epoca dedicata alle figure storiche e leggendarie della civiltà etrusca, a cura di Confine Zero e Cooperativa Zoe. "Gli Etruschi ci hanno lasciato in eredità un patrimonio immenso, riconosciuto in tutto il mondo, in cui è stato individuato il focolaio della civiltà italiana – dichiara Michele Bertaccini, responsabile servizi al Turismo per Melograno, la cooperativa che gestisce i servizi e cura il cartellone degli eventi al Lago dell’Accesa –. Con questo evento, fortemente voluto dalle istituzioni di Massa Marittima e dagli organizzatori del cartellone che hanno fattivamente reperito forze e strumenti, abbiamo voluto giocare anche sulle suggestioni, cercando di ricreare alcune di quelle atmosfere, che immaginiamo potessero appartenere agli Etruschi, per mantenere sulla grandiosità della civiltà etrusca di cui siamo tutti figli".

"Il Lago dell’Accesa con il suo valore naturalistico offre già di per sé un meraviglioso palcoscenico naturale – commenta Irene Marconi, assessora comunale alla Cultura – sarà quindi una serata di sicuro successo come del resto tutti gli altri eventi che quest’estate si sono svolti sul nostro lago". "Il cartellone di ‘Ancoraccesa’ prevede altri due eventi prima di chiudere la stagione: il 3 e il 10 settembre. Il primo dedicato alla conoscenza delle importanti realtà territoriali e dei progetti per la comunità, come l’orto di Valpiana che ospiterà l’evento, il secondo - la festa dell’equinozio – è una visita naturalistica al sito del lago, a cura di Giacomo Radi, naturalista e zoologo. (tutte le info su https:www.coopmelograno.orgnotizie). Per partecipare all’evento sugli etruschi è obbligatoria la prenotazione al 338 501 7936. Il costo dell’escursione è di 12 euro per gli adulti e 7 per i bambini.