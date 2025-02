Eventi sportivi. Contributi del Comune

Pubblicato il bando del Comune di Grosseto per l’assegnazione di contributi destinati a iniziative ed eventi sportivi nel 2025 destinati alle associazioni o società sportive e iscritte al Coni, alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva. Il Comune finanzia questo avviso con risorse proprie, per un totale di 20mila euro. L’entità del beneficio concesso non potrà essere superiore all’80% dei costi dichiarati e preventivati al netto delle entrate. Le attività incluse nel bando mirano a sostenere lo sport e la socializzazione, con particolare attenzione alla promozione del territorio, valorizzando spazi, luoghi e tradizioni.

Le domande dovranno essere inviate al Comune di Grosseto entro le 10 del 28 febbraio.