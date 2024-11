Eventi sostenibili. Webinar gratuiti

Importante iniziativa per chi è interessato a creare eventi allineati agli obiettivi di sostenibilità. Grazie alla collaborazione tra Legambiente, ItaliaFestival e Santa Chiara Lab dell’Università di Siena, nasce un ciclo di webinar gratuiti dedicati all’organizzazione di eventi sostenibili, nel contesto del progetto "Rigenerazione culturale a emissioni zero". Il percorso formativo rappresenta non solo un’opportunità per accrescere le proprie competenze, ma anche per partecipare attivamente alla transizione ecologica degli eventi culturali e sociali.Ogni webinar sarà un’occasione per esplorare una tematica specifica e per approfondire le sfide e le soluzioni possibili. Gli appuntamenti prevedono interventi di esperti del settore e la condivisione di case study di successo.

Il 20 dicembre (orario 16-18) si parlerà di "Economia circolare ed eventi sostenibili" per approfondire l’integrazione dell’economia circolare nella pianificazione degli eventi. In che modo è possibile ridurre gli sprechi e massimizzare il riuso? Verranno presentati esempi di eventi che hanno adottato politiche innovative in termini di materiali, packaging e risorse, per un impatto ambientale ridotto al minimo. "Comunicare la sostenibilità" è il tema dell’inconto del 22 gennaio (orario 16-18), mentre "Sostenibilità degli eventi: buone pratiche" sarà il tema dell’incontro del 21 febbraio (stesso orario). Infine, il 20 marzo (sempre dalle 16 alle 18) si parlerà di "Alimentazione ed eventi sostenibili". L’iscrizione ai webinar è semplice e non vincolante: basta registrarsi sul sito ufficiale di dedicato agli eventi sostenibili https://eventisostenibili.legambiente.it