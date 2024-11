Eventi per la "Settimana della Bellezza". San Francesco raccontato da Cardini

Franco Cardini, storico medievalista, scrittore, giornalista, commentatore, divulgatore, sarà l’ospite della seconda fase della Settimana della Bellezza, il festival promosso e ideato da diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia, dedicato quest’anno al tema "Dalle ferite la Speranza".

Cardini (nella foto) sarà a Grosseto oggi alle 17.30 nella chiesa di San Francesco per parlare sul tema "Francesco, le stimmate e la perfetta letizia". Ad introdurlo sarà Giovanni Gazzaneo, giornalista, coordinatore di "Luoghi dell’Infinito", la rivista mensile di Avvenire", e presidente di Fondazione Crocevia.

Franco Cardini parlerà, dunque, dell’Assisiate, delle stimmate e della perfetta letizia, uno dei tratti caratterizzanti la sua spiritualità. Un intervento per riscoprirne la più genuina e onesta spiritualità, "ripulirla" da ciò che non appartiene a quella spiritualità tanto raffinata quanto apprezzata trasversalmente e l’incontro sarà riproposto domani mattina in sala Friuli per alcune classi superiori.

Domani pomeriggio, poi, altro appuntamento importante nel programma della Settimana della Bellezza. Si parlerà, infatti, di agricoltura per approfondire quanto essa possa essere capace di bene, ma anche di ferite (basti pensare al caporalato). "Dai prodotti agricoli buoni e giusti al distretto di economia civile della Maremma", è il titolo dell’incontro, in programma alle 17 nella sala Mirto Marraccini di Banca Tema.

Interverranno Angelo Gentili, responsabile settore agricoltura di Legambiente, e Simone Castelli, titolare di Podere 414 e presidente di Coldiretti Grosseto. Dopo questi appuntamenti pausa e la Settimana della Bellezza tornerà a marzo.