Esposto sull’ex sugherificio Signori "Interrogazione al sindaco"

Protocollata proprio ieri l’interrogazione a seguito delle brevi dichiarazioni rilasciate dall’amministrazione in merito alla non validità della polizza fideiussoria per l’intervento del recupero dell’ex sugherificio Signori sul quale è già stato presentato un esposto alla Procura e alla Corte dei Conti- "Le opere pubbliche non realizzate - dice Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega - dovevano obbligatoriamente essere terminate entro il 5 marzo del 2018. Trascorso tale termine l’amministrazione comunale avrebbe dovuto escutere la polizza fideiussoria prestata a garanzia per la realizzazione delle suddette opere. In ragione di ciò l’amministrazione comunale doveva essere a conoscenza della non validità della polizza già dal marzo 2018". Secondo Pizzichi la "polizza stipulata comunque aveva una data di validità e di cessazione garanzia indicata al 30 giugno del 2017, infine alla società bulgara è stata revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività il 17 di agosto come comunicato da Ivass, ovvero l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Dalle carte dunque emergono gravi responsabilità da parte dell’Amministrazione. L’amministrazione comunale - chiude Pizzichi - doveva essere già a conoscenza della grave anomalia e avrebbe dovuto prendere i necessari provvedimenti per non far subire un danno alla cittadinanza".