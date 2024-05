Eurofighter sui cieli toscani: esercitazione, come viene scortato un velivolo sospetto

Firenze, 29 maggio 2024 – Gli Eurofighter che si alzano in brevissimo tempo per intercettare un velivolo non identificato sui cieli della Toscana.

Un piccolo aereo che viaggia a velocità molto più ridotta degli Eurofighter: una complicazione in più per i piloti, che devono mostrare una grande abilità di guida per restare alla stessa velocità dell’aereo non identificato.

L'Eurofighter scorta il velivolo sospetto

Sono alcuni dei momenti dell’esercitazione che il 4° Stormo di Grosseto effettua periodicamente proprio per mantenere in efficienza la catena di comando. Un’esercitazione a cui ha assistito anche La Nazione.

Ed è entrato in funzione, solo per l’esercitazione, il piano di “scramble”, ovvero di decollo dei potenti Eurofighter. E’ stato simulato che il veicolo fosse partito dall’aeroporto di Siena Ampugnano e che sorvolasse, senza identificarsi, i cieli tra la stessa provincia di Siena e la Maremma.

I caccia si affiancano al velivolo e lo scortano o fuori dallo spazio aereo nazionale o lo fanno atterrare all’aeroporto più vicino.