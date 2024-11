Escursione gratuita alla Diaccia Botrona con la Provincia di Grosseto. Sabato 16 l’iniziativa si terrà dalle 9.30 alle 12.30 insieme alla cooperativa le Orme. La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 0564 416276 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure scrivendo una mail a [email protected] Il ritrovo sarà alle 9,15 al ristorante di Ponte alle Badie (parcheggio libero). La Provincia di Grosseto promuove quindi una serie di attività gratuite nella Diaccia Botrona, aperte a tutti i cittadini "per conoscerla oggi, e immaginarla domani". L’occasione è quella del progetto interreg marittimo Ricrea, che prevede attività partecipative per la definizione del Piano d’azione del "Contratto di area umida" della Diaccia Botrona. Gli altri appuntamenti saranno martedì 19, martedì 26 e martedì 10 dicembre a Casa Ximenes, dalle 16 alle 19, con tre laboratori partecipativi aperti a tutti coloro che amano e frequentano l’area umida e hanno a cuore il suo futuro. L’incontro finale di restituzione è fissato invece per martedì 17 dicembre nella Sala Pegaso della Provincia di Grosseto. "L’obiettivo di Ricrea – spiega il presidente della Provincia Francesco Limatola – è quello di creare un modello di gestione condiviso e sostenibile per lo sviluppo della Diaccia Botrona attraverso la pianificazione rappresentata dai contratti di transizione ecologica".