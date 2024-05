"Eroi" della solidarietà. Incontro con Zia Caterina

Dopo una lunga attesa resa ancora più interminabile da uno stop imprevisto all’inizio di quest’anno, il liceo "Antonio Rosmini" è riuscito a realizzare il desiderio della sua dirigente Gloria Lamioni di organizzare un momento speciale con Zia Caterina, anima e cuore della Milano 25 Onlus di Firenze, sempre al fianco dei suoi "SuperEroi", i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Meyer del capoluogo toscano. Oggi undici classi dei vari indirizzi dell’Istituto Rosmini e due classi del Liceo quadriennale del Fossombroni di Grosseto parteciperanno alla Sala Eden sul Bastione Garibaldi "Rimettiamo in moto le emozioni". Accanto a Caterina Bellandi, conosciuta da tutti come Zia Caterina, sarà presente Alberto Valletta, giovane filmmaker e graphic designer laureato in Graphic design & multimedia al Laba di Firenze, ideatore del progetto “"sprimersi vivendo" e autore del video "Giornata di Sole con Zia Caterina", che sarà proiettato durante l’evento. L’incontro sarà un’occasione di ascolto e di dialogo a partire dalle esperienze personali dei due ospiti e di una docente del Liceo Rosmini, Isabella Sichi, che nel 2017 all’ospedale pediatrico Meyer ha incrociato il Taxi volante di Zia Caterina e, una volta salita a bordo con la sua bambina, ha scelto di continuare a viaggiarci insieme ad altre famiglie di piccoli SuperEroi alle prese con grandi battaglie. Un ringraziamento speciale alla Cooperativa Uscita di Sicurezza nella persona di Luca Terrosi, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa ed ha messo a disposizione la Sala Eden per la realizzazione dell’evento.