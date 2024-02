Eolico, lunedì Consiglio straordinario e il giorno dopo l’assemblea

Lunedì il Consiglio comunale straordinario e martedì un’assemblea pubblica. L’Amministrazione comunale di Pitigliano, che ha già espresso la propria contrarietà, affronterà il progetto del parco eolico che dovrebbe sorgere in località Rempillo in due occasioni, nel tentativo di fare chiarezza sia sul progetto in sé che sulle osservazioni che mettono in discussione il parco eolico studiato e pensato da Sorgenia. Il progetto di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica che insiste sul territorio di Pitigliano prevede l’installazione di 6 aerogeneratori dalla potenza complessiva di 37,2 MW e un sistema di accumulo da 25 MW e altre relative opere connesse. Il Consiglio straordinario è in programma alle 18 arriva a seguito della richiesta, accolta parzialmente, di "convocazione di un Consiglio Comunale urgente e aperto" da parte del gruppo di opposizione e nell’occasione sarà illustrato il progetto del parco eolico. Oltre a questo punto il Consiglio comunale discuterà in merito alla conferma delle aliquote per l’annualità 2024 di Irpef e Imu, del documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) - Periodo 2024-2026 e della nomina dei nuovi componenti della Consulta per le Politiche Sociali. Tornando al progetto, le osservazioni formulate dall’Amministrazione comunale saranno invece illustrate nel corso dell’assemblea pubblica convocata per martedì, sempre alle 18, al Teatro Salvini. Come annunciato anche qualche giorno fa dal sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, l’assemblea sarà pubblica e chi fosse interessato a intervenire durante l’incontro può farlo, deve però compilare il modulo di prenotazione al seguente link https://forms.gle/UrJ9TquqFk7c7Qfd8 . Gli interventi avranno una durata massima di 5 minuti e l’assemblea sarà moderata dal giornalista Luca Mantiglioni caposervizio della redazione di Grosseto de La Nazione.

Nicola Ciuffoletti