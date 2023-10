Enduro Series, oltre 450 gli atleti partecipanti: "Uno spot importante per tutto il territorio"

Sentieri levigati, tanta gente e spettacolo a non finire a Massa Marittima, quella di qualche giorno fa, per l’ultimo round del Toscano Enduro Series con partenza da Ghirlanda. E’ stato uno spettacolo sportivo ma non solo visto che nella zona sono arrivate centinaia di persone il campionato Nazionale di mountain bike Enduro della regione Toscana regolamentato dalla Federazione Ciclistica italiana. L’evento si è confermato ancora una volta il campionato enduro di riferimento in Italia, con oltre 450 atleti partecipanti, provenienti da tutta la penisola. "Nei giorni della gara e in quelli immediatamente precedenti – ha precisato in una nota il Comune – sul territorio si sono registrate oltre tremila presenze tra atleti, tecnici e accompagnatori che sono stati impegnati sia nelle prove che nella messa a punto dei mezzi. Iniziativa che dovrà ripetersi anche in futuro".