Emma Villas punta sull’Argentario e sulla Maremma Inaugurato uno Store per l’affitto di dimore di pregio

In occasione dell’apertura dello "Store Emma Villas" ad Orbetello, che ha sede in Corso Italia, e della presentazione del progetto "Revalue-Re Home", la direzione di Emma Villas ha organizaato, nella sala delle conferenze del San Biagio una interessante riunione di lavoro per tour operators. E’ stata una occasione interessante per illustrare i contenuti di questo investimento del settore ricettivo e di ville e grandi casolari, anche da ristrutturare e recuperare nei territori di Monte Argentario, Orbetello, Isola del Giglio, Capalbio e Magliano in toscana. La conferenza di Emma Villas si è svolta nella sala conferenze del San Biagio Relais di via Dante ad Orbetello.

L’evento è stato un "open meeting", un’occasione informale di confronto con il Fondatore e Ceo di Emma Villas, dottor Giammarco Bisogno, che ha illustrato nel dettaglio il progetto di Emma Villas dedicato all’Argentario e alla Maremma. "L’importante potenziale espresso da questo territorio ha portato Emma Villas, leader nel vacation rental con 550 ville e dimore di pregio in gestione esclusiva e primo Property Manager di ville in Italia, non solo alla decisione di aprire uno store ad Orbetello – ha affermato Giammarco Bisogno – ma di candidarlo a diventare un ‘hub di property management’ e un punto di riferimento per i proprietari degli immobili." Questi potranno soddisfare, con un unico interlocutore, tutte le esigenze connesse alla locazione: un reddito pluriennale immediato e garantito, il supporto nell’adeguamento degli immobili agli standard previsti per gli affitti, il property management, le tutele assicurative e gli adempimenti burocratici.

Lo store è stato dedicato anche ai potenziali clienti, che potranno essere assistiti nella scelta delle destinazioni più affascinanti in Italia e all’estero ed essere indirizzati nella fruizione del territorio da un punto di vista naturalistico e artistico.

Alcuni dei principali obiettivi di questo progetto sono il coinvolgimento delle istituzioni locali in un’iniziativa di sviluppo del territorio. Supporto ai proprietari che vogliono candidare i loro immobili e recuperarne il valore nel tempo. Accoglienza di un turismo internazionale di qualità. Attivazione di filiere produttive e occupazionali. Insieme a molti operatori turistici della zona sono intervenuti l’assessore regionale Leonardo Marras, il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, l’assessore al turismo Maddalena Ottali, e infine anche il redatore del Tg1 Angelo Polimeno Bottai.

Michele Casalini