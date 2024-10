Emergenza sottopassi a Follonica: "Velocizzare la manutenzione. Priorità assoluta a via Leopardi"

La gestione delle acque piovane è da sempre una spina nel fianco per la città. I recenti interventi di manutenzione, che hanno riguardato la pulizia delle tubazioni dei sottopassi, hanno consentito di evitare la loro chiusura durante gli ultimi temporali che hanno colpito Follonica. Piccoli passi portati avanti dal consigliere con delega alla gestione delle acque di pioggia, Sandro Marrini (nella foto), che si dimostra determinato a mantenere la rotta intrapresa e a trovare una risoluzione al disagio dei sottopassi e della zona industriale, cuore pulsante dell’economia follonichese, che spesso si trova a convivere con allagamenti dovuti dalle piogge abbondanti. "Non possiamo negare che un po’ di fortuna ci sia stata – commenta Sandro Marrini –. La pioggia non è stata così devastante come ci aspettavamo. Resta il fatto che, rispetto al passato, i sottopassi hanno retto. È un primo passo importante, frutto del duro lavoro e dell’impegno dell’amministrazione. Noi facciamo il massimo per tenere, con la manutenzione, sotto la lente di ingrandimento la situazione dei sottopassi della città. Questa mattina (ieri per chi legge, Ndr.) abbiamo dato l’input di velocizzare la fattibilità dei lavori di manutenzione, con priorità assoluta al sottopasso di via Leopardi. Ce la stiamo mettendo tutta, anche se non è facile". Marrini prosegue commentando la drammatica situazione di città vicine al Comune di Follonica: "Guardando intorno a noi – continua Marrini – la situazione è sempre più preoccupante. È necessario organizzarsi in tempo per trovare dei rimedi veloci e concreti. La burocrazia purtroppo in questo non ci è d’aiuto, i tempi sono sempre molto lunghi. Esprimo la mia grande solidarietà a comune di Venturina, dopo gli enormi danni causati dal maltempo di giovedì". Marrini si sofferma infine sulla manutenzione per la zona industriale: "Affiancato dai tecnici – spiega – sono andato a monitorare la situazione della zona industriale. Prima di dare avvio alla manutenzione, dobbiamo avere chiaro da dove provengono i problemi e sapere con certezza in quale maniera intervenire. Cerchiamo di bruciare le tappe e accelerare il più possibile le tempistiche. Il nostro impegno è al 101%. La parte tecnica lavora senza sosta per portare risultati concreti alla città".

Viola Bertaccini