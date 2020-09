Porto Santo Stefano (Grosseto) 24 settembre 2020 - Un ventiduenne è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Le Scotte di Siena a bordo dell'elisoccorso Pegaso, dopo essere caduto dal tetto di uno dei capannoni dei cantieri navali. Il volo è stato di otto metri. E' successo a mezzogiorno di oggi. Secondo le ricostruzioni diffuse dll'Asl Toscana sud est, il giovane, che abita in un edificio attiguo, sarebbe salito sul tetto per cercare di entrare nella propria abitazione, essendo rimasto senza chiavi.

In un primo momento, considerando il luogo, i soccorritori avevano ipotizzato l'infortunio sul lavoro. Il giovane presenta problemi di carattere respiratorio e un grave trauma cranico. La prognosi è riservata, i medici ritengono non sia in pericolo di vita