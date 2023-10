Elezioni, grandi manovre. Fratelli d’Italia ci prova: "Serve una super alleanza"

"Trovare la quadra su un’alleanza che unisca tutti i partiti del centrodestra a quello del mondo civico e della società civile quanto mai più allargato possibile, sarà una delle priorità di Fratelli d’Italia per finalmente assicurare un’alternanza governativa che i cittadini del comune di Massa Marittima in vista della prossima tornata elettorale di primavera 2024". È quanto afferma il presidente del circolo FdI Massa Tricolore, Moreno Lupoli. "Fratelli d’Italia – prosegue Lupoli –, ultimi risultati elettorali alla mano, anche se non è presente nell’attuale Consiglio comunale massetano che venne eletto nel 2019, oggi è il primo partito della città con oltre il 28%. Pertanto, siamo ben consapevoli del ruolo politico-amministrativo che oggi abbiamo e che i cittadini del comune di Massa Marittima ci chiedono, che deve essere quello di essere propositivo". "Non chiudiamo a priori le porte a nessuno – spiega il presidente comunale di FdI Massa Marittima –. Anzi, siamo disponibilissimi al confronto con chiunque abbia a cuore il bene della città, e che abbia voglia di dare una vera svolta all’immobilismo che specialmente in questi ultimi 510 anni ha portato la città da essere una delle cenerentole, tra le città più importanti della nostra provincia". "Le premesse per trovare un accordo tra le forze politiche del centrodestra unite e i vari rappresentanti del mondo civico, associazionistico e imprenditoriale secondo noi di Fratelli d’Italia ci sono tutte – chiude Lupoli –. Adesso occorre più che mai fare sintesi sui programmi, sulle persone e sugli obiettivi da condividere, alternativi a quelli del partito democratico che da sempre ha governato, e noi aggiungiamo male, il comune massetano. Fratelli d’Italia c’è, e non pone pregiudiziali a priori, l’importante è che si trovi per Massa Marittima la persona migliore e soprattutto vincente per cambiare questa città".