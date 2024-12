Elettromar celebra 43 anni alla Fonderia Leopolda premiando studenti e sostenibilità

Elettromar ha festeggiato 43 anni di attività nella tradizionale serata di "Messa in servizio" nella Fonderia Leopolda. Un’occasione per ripercorrere i traguardi raggiunti nel 2024 dalla multinazionale hi-tech con sedi in tutto il mondo e per premiare il talento dei migliori studenti del comprensorio.

All’evento, dopo il saluto della presidente Daniela Dominici, sono intervenuti i sindaci dei Comuni di Follonica (Matteo Buoncristiani), di Piombino (Francesco Ferrari) e di Pistoia (Alessandro Tomasi). Per Confindustria Toscana Sud hanno partecipato il presidente della delegazione di Grosseto, Francesco Pacini, e il responsabile di delegazione Giovanni Mascagni.

"Voglio ricordare che ho una storia lavorativa personale ventennale con Elettromar – ha dichiarato Francesco Pacini – e come dirigente dello stabilimento chimico Venator ho collaborato con tanti responsabili tecnici. Questa azienda è un modello per tutti e noi di Confindustria Toscana Sud siamo orgogliosi di averla come associata perché rappresenta l’esempio di come raggiungere grandi risultati lavorando in silenzio, senza proclami".

Gli alunni delle scuole superiori premiati da Elettromar con le borse di studio sono stati Lucia Cortino (Istituto tecnologico Manetti – Porciatti di Grosseto, docente Michele Meninno), Jacopo Vagnetti, anche corsista dell’Academy Elettromar (Istituto “Bernardino Lotti” di Massa Marittima, docente Lanfranco Stefanelli), Damiano Brini (Istituto “Carducci – Volta – Pacinotti” di Piombino, docente Nicla Robba), Christian Danti, Chiara Drovandie Guido Andreini (Istituto tecnologico statale “Silvano Fedi – Enrico Fermi” di Pistoia, docente Bruno Biagini).

Premi anche ai ragazzi dell’Istituto comprensivo Follonica 1 che hanno partecipato ai Giochi della matematica: Pietro Latini, Samuele Costabile, Massimo Ulivi, Valeria Polchi, Aurora Amerini, Carlotta Vanni, Carlotta Noemi Biagioni, Alessandro Montomoli e Clara Balestri.

Elettromar ha devoluto all’Associazione Abio (integrandolo con un contributo dell’azienda) il premio "Impresa sostenibile 2024" ricevuto dalla Camera di commercio per il progetto dell’Academy aziendale: andrà a finanziare la sala d’aspetto del nuovo reparto Pediatria dell’ospedale Misericordia. Ha ritirato il contributo Stefania Guarrera, presidente di Abio Grosseto, con la collega Laura Formica.

Infine Elettromar ha premiato i dipendenti che hanno raggiunto traguardi di “anzianità” nella grande famiglia dell’azienda: Conal Fernandes e Luca Venturelli (15 anni di servizio), Stefano Cherubini e Alessia Fratoni (25 anni di servizio).