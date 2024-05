"Effe come...". L’anteprima di Luci nel Parco

La rassegna estiva "Luci nel Parco" che si svolge a Rispescia ha varcato i confini regionali ed è entrata a far parte del circuito dell’Entroterre Festival organizzato dalla Fondazione Entroterre, Ente del Terzo Settore. La progettualità di Luci nel Parco, frutto di un innovativo investimento a impatto sociale e il suo forte spirito circolare hanno fatto sì che la candidatura presentata sia stata premiata. E in attesa del festival che prenderà il via il 4 luglio la stagione propone due eventi come anteprima. Il primo oggi con lo spettacolo "Effe come..." realizzato dai ragazzi e le ragazze della Comunità terapeutica Crisalide preparato nel corso degli ultimi cinque mesi con il supporto di due maestri di musica, Davide Braglia e Massimiliano Zerbonia, e degli artisti che si esibirono a Luci nel Parco nell’estate 2023.

Il 13 giugno, poi, Max Zerbonia, affezionato sostenitore di Luci e chitarrista di altissimo livello, farà risuonare, insieme al cantante inglese Andy Jones, il sound dei più grandi classici della storia

pop, funky e soul in una serata vivace e, allo stesso tempo, raffinata.