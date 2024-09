Educazione finanziaria con Poste italiane in modalità webinar

Riprendono, anche per i grossetani gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane sul tema dell’educazione finanziaria. Un doppio appuntamento in due giornate distinte (oggi e giovedì), per spiegare i metodi migliori per una corretta pianificazione finanziaria. Gli eventi previsti per oggi alle 10 e alle 16.30 avranno per tema "I conti di casa" e "La gestione del credito". Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria.