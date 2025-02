Educazione agli adulti. Progetti finanziati

Sono oltre 210mila euro i fondi che la Rete Grobac, delle Biblioteche e degli archivi di Maremma, potrà investire nel prossimo triennio in interventi di educazione degli adulti. È con questa cifra che la Regione Toscana ha finanziato il progetto dal titolo "Formati in biblioteca", presentato dalla Rete per realizzare un programma di formazione degli adulti che prevede la realizzazione di 395 corsi di 20 tipologie diverse, articolati su tre edizioni, che si svilupperanno tra il 2025 e il 2027. "Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dice il presidente della Commissione di sistema di Rete Emiliano Rabazzi – e ringrazio la biblioteca Chelliana di Grosseto, centro di Rete, per il lavoro svolto in fase di ideazione e presentazione del progetto". "Le biblioteche – aggiunge Luca Agresti, assessore alla Cultura del Comune di Grosseto – da sempre hanno svolto un ruolo di straordinaria importanza sulla formazione l’educazione dei cittadini e che oggi, nella loro evoluzione, comunque sono sempre alla ricerca di innovazioni anche educative e formative in linea con la loro missione e che servono naturalmente a tenere alto il livello culturale della delle comunità che rappresentano".

I corsi si svilupperanno attraverso incontri in presenza e la piattaforma di e-learning Trio, ma i partecipanti saranno affiancati, nelle sedi delle biblioteche coinvolte, da facilitatori e tutor.

I temi sono variegati. Si spazia, infatti, da corsi pensati per approfondire la sicurezza e la privacy sul web a quelli dedicati all’utilizzo dei pacchetti office e degli strumenti di collaborazione online; da corsi di inglese di vario livello a corsi di italiano per stranieri; dall’informazione digitale e alla produzione di contenuti, fino al corso dedicato alle soluzioni offerte dal digitale per un futuro sostenibile; per arrivare poi ad approfondimenti sulla corretta alimentazione, sul benessere emotivo e l’affettività, sulla partecipazione attiva, il civismo e le pari opportunità.