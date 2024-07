Economia Circolare. Acquedotto del Fiora rinnova il patto con tutto il territorio

Prendere spunto dal ciclo dell’acqua, ricreare un ciclo per la comunità restituendo non solo acqua potabile ma anche risorse, con più soggetti pronti a sostenersi per un futuro sostenibile. Una firma rivolta al futuro guardando allo stesso tempo il presente con ciò che prospetta: così cresce l’Economia Circolare di Acquedotto del Fiora con undici soggetti tra associazioni di categoria, sindacati e istituti di credito uniti per lo sviluppo sostenibile del territorio.

E’ stata firmata la revisione del Protocollo di Economia Circolare di AdF avviato nel 2020. Gli undici soggetti Si impegnano nel sostenere con offerte dedicate le imprese che si qualificano come fornitori nell’albo di economia circolare di AdF, Cna Siena e Grosseto, Confartigianato Siena e Grosseto, Cisl Siena e Grosseto, Uiltec Toscana Sud, Banca Monte dei Paschi, Banca Tema e Banca Centro Toscana Umbria.

Tanti soggetti accomunati da un unico obiettivo: sostenere il Protocollo di Economia Circolare di AdF e promuovere lo sviluppo del tessuto economico locale secondo criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, guardando alla transizione ecologica ed energetica. Cresce così il progetto green AdF, unico in Italia, quattro anni esatti dopo l’evento di lancio aggiornandosi nei requisiti di sostenibilità per il mantenimento in albo dei fornitori. Dal 2020 ad oggi sono stati affidati in economia circolare oltre 5 milioni e mezzo di euro, per attività ’no core business’, a imprese con sede legale o operativa in uno dei 55 Comuni soci serviti da AdF. Per firmare il protocollo è stata scelta come location il Museo Casa Rossa Ximenes a Castiglione della Pescaia, un luogo storico immerso nella natura incontaminata della Riserva della Diaccia Botrona. con la presenza del presidente AdF, Roberto Renai. "Il ciclo delle acque è fondamentale – spiega Elena Nappi sindaco di Castiglione della Pescaia – e ha il fulcro della vita di Castiglione alla Casa Rossa, patrimonio di biodiversità. Da qualche anno, dopo un percorso di federalismo demaniale di quattro anni, è passata al Comune. Quindi quale miglior luogo per parlare della sostenibilità locale?" "Siamo molto felici come Banca Tema di poter rinnovare l’adesione a questo protocollo – fa sapere Fabio Becherini, direttore generale Banca Tema – nella convinzione che l’unione delle energie positive presenti nei nostri territori contribuisca ad attivare un circuito virtuoso che partendo dal nostro ruolo nel credito rafforzi il tessuto economico locale anche sul piano sociale". "Tre anni fa – afferma Anna Rita Bramerini di Cna Grosseto – è stata una sfida per noi per far crescere le nostre aziende, molte delle quali sono piccole, ma l’abbiamo colta. È stato uno stimolato per puntare verso nuovi orizzonti". "Il protocollo sull’economia circolare che viene rinnovato – ha detto il presidente della Camera di Commercio, Riccardo Breda – è stato e rappresenta sicuramente uno stimolo per tante imprese che vogliono misurarsi con il tema della sostenibilità ambientale e sociale che, come sappiamo, oggi è sempre più richiest". "Faremo – ha concluso Gianluca Fè (Cisl) – passi in avanti, sottolineando la salute e sicurezza sul lavoro".