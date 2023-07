Ecco l’"Estate Arcidossina" Alla scoperta dell’Amiata Una montagna che fa bene

L’estate è sinonimo di eventi per grandi e piccoli, dedicati alla cultura locale, ma anche alla meditazione (grazie alla presenza del centro Merigar), alla buona musica e al buon cibo. Il Comune di Arcidosso, la Proloco e il Ccn "Arcidosso in Vetrina" hanno pubblicato un ricco calendario di eventi dal titolo "Estate Arcidossina". Lo slogan del cartellone contiene in sé un forte richiamo all’Amiata unita, intesa come brand turistico ma anche come montagna senza divisioni: "Alla scoperta dell’Amiata, una montagna che fa bene". Dentro ci sono gli eventi del capoluogo ma anche delle frazioni e sono proprio i paesi del territorio comunale a inaugurare questo luglio di appuntamenti. A Montelaterone fino a domenica è in programma "Essere e Benessere" dimostrazioni e pratiche di gruppo di Tai Chi, Qi Gong, terapia Cronasocrale, yoga, pilates e medicina forestale. Mentre oggi, a Salaiola è in programma una nuova edizione della Festa della Poesia dal titolo "Squarci di bruma". Si entra nel vivo del cartellone con la nuova edizione di Clazz – Musica Classica e Jazz, in programma da venerdì 14 domenica 30, ad Arcidosso. Sabato 15 invece protagonista è la frazione di San Lorenzo con la "Lettura di Brani letterari sotto le stelle di San Lorenzo. Spazio agli eventi che a loro modo sono storici, come "Incontrandosi sotto le Stelle" (da venerdì 28 a domenica 30 luglio) a Bagnoli e il "Come le mine Fest, una notte di musica in programma a sabato 29 a Montelaterone. Se luglio prosegue con altri eventi di carattere musicale e culturale è il mese di agosto a spaziare dalla gastronomia alla natura, alla cultura. È stata confermata la Sagra della Patata Macchiaiola (da venerdì 18 a domenica 20 agosto) a Le Macchie e la Festa in onore della Madonna Incoronata, da venerdì 25 a domenica 27 agosto, ad Arcidosso. Agli appuntamenti classici si aggiungono anche alcune novità, come ad esempio il Street Food Festival (da giovedì 10 a lunedì 14 agosto) al Parco del Tennis, sempre di Arcidosso. Nell’estate arcidosssina non mancano gli eventi di carattere naturalistico e rivolti alla scoperta del territorio, come ad esempio "I giochi nel bosco" e "Escursione "Tramonto sul Monte Labbro". Il primo è un’immersione forestale per famiglie organizzata per sabato 12 agosto al Parco Faunistico del Monte Amiata. Il secondo appuntamento è un evento offerto dall’Unione dei Comuni dell’Amiata grossetana e si tratta di un’escursione al chiaro di luna accompagnati da guide naturalistiche professionali. Per conoscere tutti gli appuntamenti visitare i canali social della pro loco locale.