Ecco la "Notte Rossa" dell’Arci. Tante iniziative in tutta la provincia

In tutta la provincia oggi si celebra la "Notte Rossa dell’Arci". A Grosseto la libreria delle Ragazze sarà al Museo di Storia Naturale alle 9 con l’incontro Conflitto di genere: l’attualità della caccia alle streghe. Intervengono: Maria Raffaella Cangi giurista e mediatrice, Cristiana Pansieri avvocata specialista in criminologia. Un mercatino solidale a partire dalle 10 è la proposta degli Amici di Zanzibar presso la casa di Tetta (via Pasubio 27 a Grosseto). "Cuba, Scuole Nazionali d’Arte" è il libro che viene presentato alle 10.30 alla libreria QB con gli autori Gianluca Mengozzi e Claudio Machetti. Il circolo La Salina (via Senese 129 Grosseto) propone un pranzo solidale a base di pesce a partire dalle 12.30. Al Khorakhané di via Ugo Bassi alle 15 è in programma un workshop sull’organizzazione di eventi. Alle 21.30 la Jazz night ospita Wes or No Trio-Jazz Night. A Manciano, alle 18.30, al circolo di via Marsala 103, presentazione del libro "Bozzonide" di Giacomo Riva. A Civitella Marittima (via Cavour 4) alle 19 apericena solidale con raccolta fondi e alle 20 concerto "E qualcosa rimane" di Paolo Mari e Filippo Fratangeli. Evento anche a Gerfalco il circolo Le Cornate (via Barletta, 17) propone un aperitivo solidale con raccolta fondi alle 19. A Giuncarico, alle 20 Pizzata solidale e a Montenero alle 20 cena solidale e concerto dei Longboarders. Eventi di scena domani a Montemassi e a Bagno di Gavorrano.