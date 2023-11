Ecco la musica di Palomares e Piastra

Sarà un finale di grande musica grazie a due artisti d’eccezione. Domani alle 17.30 si conclude la rassegna dei Concerti del Granduca 2023 e sul palco della sala azzurra dell’hotel cittadino saliranno il celebre violinista spagnolo Joaquín Palomares (nella foto) e il famoso chitarrista italiano Claudio Piastra, la direzione artistica è affidata al maestro Giovanni Lanzini. Il programma della serata prevede un grande virtuosismo strumentale tutto declinato fra i ritmi e le melodie di Spagna e Sud America. Un programma di grandissimo spessore e che promette grandi emozioni, che certamente saranno regalate al pubblico da due "pezzi da novanta" quali Palomares e Piastra. Joaquin Palomares è considerato dalla critica come il più grande esponente della sua generazione dei violinisti spagnoli di oggi. Claudio Piastra si è esibito in una moltitudine di concerti in Festival e rassegne in tutto il mondo sia come solista che collaborando con orchestre e direttori di fama internazionale. Anche quest’anno l’ingresso ai concerti rimane gratuito (con prenotazione obbligatoria al numero 3339905662 o alla email [email protected] ) mentre l’hotel, in occasione di ciascun concerto, propone al pubblico la possibilità di poter cenare con gli artisti dopo lo spettacolo al ristorante "La Limonaia" del Granduca a un prezzo speciale.