Ecco il progetto PressPad. Testati nuovi prodotti a difesa delle piante di olivo

Sull’Amiata l’agricoltura si fa anche sperimentando e il progetto PressPad, acronimo di "Processo estrazione Prodotti Agricoltura verDe", ne è un esempio. Si tratta di un progetto di ricerca e innovazione nato a Seggiano da un’intuizione dell’azienda Manni Oil e dell’Università di Firenze. Il progetto, finanziato con un bando del Gal Far Maremma, ha l’obiettivo di sostenerelo sviluppo di nuovi prodotti. Presspad vuole rispondere sia alle esigenze del settore olivicolo-oleario, che a quelle di un’agricoltura in continua evoluzione per una maggior sostenibilità ambientale ed economica, attraverso la progettazione di prodotti ecosostenibili e l’applicazione di metodologie di agricoltura di precisione. Il progetto vuole contribuire a rendere più sostenibili i trattamenti antiparassitari nel settore olivicolo, con particolare attenzione al benessere dell’uomo e dell’ambiente. Sono stati formulati e testati prodotti innovativi per agricoltura verde a base di estratti naturali ottenuti da piante tipiche della macchia mediterranea, ricche in principi attivi ad azione antiossidante, antimicrobica e repellente, da utilizzare per la prevenzione e cura delle patologie più diffuse sull’olivo e il miglioramento qualitativo del suolo e delle coltivazioni. L’impiego di questo tipo di prodotti vuole sostituire rame e derivati. Grazie alla collaborazione di un partenariato toscano di eccellenza, formato dall’azienda agricola amiatina specializzata nella produzione di olio extravergine di oliva di alta qualità e dai partner scientifici Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (Instm), Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni (disia) – Laboratorio Phytolab dell’Università di Firenze, Crisba dell’Istituto Agrario di Grosseto, e supportati dallo Studio Agricis per il coordinamento tecnico, Presspad ha ottenuto risultati in un settore che rappresenta una delle nuove frontiere dell’agricoltura green e dell’economia circolare.

Nicola Ciuffoletti