Ecco il brand ’Argentario’. Rilancio turistico. Il piano per il promontorio

Presentato il brand "Argentario", che ha l’obiettivo di ridefinire l’identità e il futuro del promontorio. L’evento, tenuto venerdì sera all’Hotel Roqqa a Porto Ercole alla presenza di un nutrito parterre di autorità politiche e operatori turistici, ha visto l’amministrazione comunale annunciare la nascita ufficiale di un progetto "ambizioso e profondamente sentito, che segna un nuovo e significativo inizio per tutto il promontorio". Frutto di una visione strategica e realizzato in collaborazione con il partner Reply e da Mine Studio, il nuovo brand va oltre la semplice veste grafica, proponendosi come pilastro per il rilancio turistico e la costruzione di un’identità unitaria in cui riconoscere la ricchezza di Porto Santo Stefano e Porto Ercole.

La collaborazione con Reply, leader nel settore della consulenza e delle nuove tecnologie, ha permesso di tradurre questa visione in un’identità visiva e concettuale che cattura l’essenza dell’Argentario all’interno di un diamante. Il processo di creazione ha coinvolto una profonda analisi del territorio, delle sue tradizioni, della sua natura incontaminata e della sua offerta turistica, con l’obiettivo di trovare una linguaggio comune che abbracci le specificità di Porto Santo Stefano e Porto Ercole.

Il nuovo Brand Argentario rappresenta quindi un rilancio turistico strategico, un’identità unitaria e inclusiva, un impegno per il futuro come fulcro di tutte le future iniziative di promozione e comunicazione del Comune, dalle campane turistiche agli eventi locali, con l’ambizione di consolidare l’immagine dell’Argentario, il diamante del Mediterraneo. Il progetto è stato presentato dal consigliere Niccolò Capitani, dall’assessore al Turismo Chiara Orsini e dal sindaco Arturo Cerulli, che hanno spiegato come si tratti di un programma a lunga gittata. "Il sogno è che il progetto arrivi al 2040 – hanno detto –. L’Argentario deve venire subito in mente quando si pensa alla Toscana. Abbiamo bisogno di un’identità e dare giusta importanza alle potenzialità. Questo è l’inizio, da domani inizia la vera sfida di promozione per farlo conoscere in tutto il mondo".

Vanessa Ricci, manager "In like Reply" e Sofia Piomboni, direttore creativo di Mine Studio, hanno inoltre spiegato che "ci saranno cinque temi chiave raccontati come filoni narrativi: arte e cultura, cucina, sport, acqua e dolcevita".

Andrea Capitani