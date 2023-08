Ecco "Dedicata a te" Arriva la carta solidale

La Carta solidale "Dedicata a te" è stata predisposta dal Governo attraverso l’Inps ed erogata da Poste Italiane. E’ una carta prepagata dell’importo di 382,50 euro, destinata all’acquisto di generi alimentari di prima necessità, che il Governo ha stabilito di assegnare alle famiglie con un reddito Isee inferiore a 15mila euro, composte da almeno tre persone e che non usufruiscano già di altre forme di sostegno pubblico come reddito di cittadinanza, cassa integrazione, indennità di disoccupazione o altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà. Il Comune di Grosseto e più in generale tutti i Comuni italiani non hanno alcuna possibilità di gestione riguardo la carta solidale, né di influire sulla lista dei beneficiari selezionati. Gli esclusi potranno verificare la propria situazione in merito alla carta "Dedicata a te" rivolgendosi direttamente all’Inps. Secondo il Decreto interministeriale l’Inps, entro 30 giorni dalla pubblicazione, mette a disposizione dei Comuni, attraverso un apposito applicativo web, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti, individuando i nuclei familiari residenti in ciascun comune sulla base dei dati elaborati secondo i criteri indicati, ovvero nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso; nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso e nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso. Si ricorda che la carta è assegnata alle singole famiglie in automatico dall’Inps e non deve essere fatta alcuna richiesta al Comune: le 897 famiglie grossetane selezionate hanno già ricevuto una comunicazione direttamente dal Comune. La carta sarà disponibile negli uffici postali e per ritirarla il beneficiario dovrà presentarsi con un documento d’identità – o con eventuale delega – codice fiscale e la lettera del Comune. La carta potrà essere utilizzata in tutti i negozi e nei supermercati che vendono generi alimentari e può essere utilizzata in più riprese, fino al suo esaurimento. Fondamentale è attivarla usandola almeno una volta entro il 15 settembre 2023, altrimenti la carta verrà bloccata.