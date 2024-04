"Ecco chi ha respinto il contributo dei cittadini"

"Giovedì 28 marzo è stata una data storica per Grosseto: per la prima volta una Proposta di deliberazione di iniziativa popolare, sostenuta dalle firme di oltre cento cittadini, è arrivata in Consiglio comunale. La proposta dei cittadini per istituire la Consulta per il verde della Città di Grosseto – afferma Matteo Della Negra – è stata respinta con 17 voti contrari, 4 favorevoli e due astenuti". Matteo Della Negra ha illustrato nell’aula del Consiglio comunale la Proposta di deliberazione di iniziativa popolare in rappresentanza dei promotori. "Questa proposta – ha detto Matteo Della Negra – è identica a quella presentata nel 2020, nata da una lunga interlocuzione con gli uffici tecnici del Comune che avevano espresso un parere favorevole. Averla respinta da parte del Consiglio comunale, equivale a rifiutare la collaborazione di tutti quei cittadini che credono ancora nella buona politica". Ecco come si sono espressi i consiglieri sulla proposta di istituire una Consulta per il verde. Contrari: il sindaco Vivarelli Colonna il presidente del Consiglio Turbanti (Vivarelli Colonna sindaco), Simonetta Baccetti (FdI) Bartalucci (FdI), Cerboni (Lega), Francesca Ciucchi (Nuovo Millennio), Gabbrielli (Fi), Guidoni (FdI), Lauretano (FdI), Annalisa Manzo (FdI) Carla Minacci (Nuovo Millennio), Francesca Pepi (FdI), Pettrone (Nuovo Millennio), Pieraccini (Nuovo Orizzonte Civico), Tornusciolo (Lega), Vasellini (Vivarelli Colonna sindaco), Vitale (FdI). Favorevoli: Bartolini, Rosini e Cecilia Bubbiani del Pd, De Martis (Grosseto Città Aperta). Astenuti: Gori (M5S) e Rita Bernardini (Misto).