Ecco "Botte di Natale". Sfida tra due band a colpi di rock’n’roll

" Botte di Natale" è il Rock’n’Roll party più pazzo della Toscana. La prima edizione di questo format andrà in scena oggi alle 18 alla Goletta di Giannella. L’evento, alla sua prima edizione, ha l’obiettivo di riportare il rock’n’roll della Costa d’Argento agli antichi splendori, avvicinando le nuove generazioni con l’utilizzo di una formula innovativa. Il concerto infatti è strutturato come un incontro di boxe, con due postazioni. Le due band partecipanti, "Il Re Dinosauro" e "The ClerX", si sfideranno alternandosi in tre round da cinque brani come su un vero e proprio ring. Il tutto davanti agli occhi del pubblico schierato al centro, che potrà fare il tifo per le band. Tra un round e l’altro ci sarà l’intervento dei commentatori e l’estrazione di tre premi della lotteria. Nel pre-show ci sarà una cena con degustazione a buffet a tema 50’s. Presenti e parte attiva anche i partner Rock My Life, BackStage Arte e i ragazzi del Margini Fest. La serata si terrà alla Goletta sulla Strada provinciale della Giannella 97/99, con ingresso gratuito. Apertura alle 18, cena alle 20.30 (su prenotazione al numero 333 3378593, preferibilmente via WhatsApp).