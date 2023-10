Ecco "Altri Percorsi". Rassegna a teatro

Parallela alla stagione teatrale si snoda, anche quest’anno, la rassegna "Altri percorsi" che vedrà due spettacoli inseriti anche nelle due tipologie di abbonamento complete. Si parte con un classico di Samuel Beckett "L’ultimo nastro di Krapp", che è stato messo in programma per il 12 gennaio, una produzione di Teatro Studio Krypton con Giancarlo Cauteruccio nel ruolo di Krapp, che consegna le sue memorie a un nastro, appunto, una sorta di diario analogico, per arrivare, sabato 3 febbraio, a "La sparanoia", del giovane regista e attore Niccolò Fettarappa Sandri: il grido di una generazione addomesticata che, invece di ribellarsi, ha scelto di sonnecchiare sul divano. Circo el Grito porta in scena il 2 marzo "L’uomo calamita" alle prese con i suoi superpoteri di Giacomo Costantini, con Uomo calamita, Wu Ming 2, Cirro, mentre il 16 marzo spazio a Antonio Rezza con "Io", opera scritta con Flavia Mastrella, Leone d’Oro alla carriera nel 2018, che porta a Follonica un allestimento scenico sorprendente.