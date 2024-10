"Eccellenze italiane, storie successo". Caseificio ‘Il Fiorino’ protagonista su Rai 3

Il caseificio Il Fiorino sarà il protagonista di una puntata di "Eccellenze italiane", storie di impegno e di successo, il format televisivo di Rai 3 condotto dalla giornalista Simona Arrigoni, dedicato alle realtà imprenditoriali italiane che portano il nome e la qualità del Made in Italy nel mondo. Il servizio è stato realizzato da Simona Giacomelli, giornalista Rai. La puntata, che andrà in onda domani alle 15.25 su Rai 3, racconterà la storia e i valori del Caseificio Il Fiorino attraverso le parole dei suoi protagonisti, Angela Fiorini e Simone Sargentoni, mostrando l’impegno e la passione che hanno reso l’azienda un punto di riferimento nel settore caseario italiano. Attraverso immagini suggestive della sede di Roccalbegna e dei paesaggi della Maremma, il programma offrirà un ritratto unico di una delle eccellenze italiane più apprezzate, dove tradizione e innovazione si uniscono per creare prodotti d’eccellenza.

"Eccellenze italiane" è un viaggio nelle storie di successo che testimoniano l’autenticità e la qualità delle imprese italiane, e questa puntata rappresenta un’occasione preziosa per scoprire da vicino i segreti e la dedizione che hanno fatto del Caseificio Il Fiorino un simbolo di qualità riconosciuto a livello internazionale.

E nei giorni scorsi ha aperto in via Cina a a Grosseto Casa Fiorini. Il negozio si sviluppa su una superficie di circa 130 metri quadrati ed è la seconda sede del caseificio Il Fiorino, che continuerà a mantenere la produzione a Roccalbegna. Casa Fiorini è un grande spazio multifunzionale dedicato alle eccellenze casearie dell’azienda maremmana.