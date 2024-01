E tra i "viaggi" preferiti c’è quello verso Sorano

Sorano è una delle dieci mete italiane da visitare assolutamente nel 2024. E’ quanto emerge da uno studio di Visit Italy, il principale canale di promozione indipendente dell’Italia nel mondo che ha reso noto il primo report dell’Osservatorio Turismo, con un focus sul turismo del futuro.

Secondo il report, infatti, Sorano è il luogo più apprezzato dalla community di Visit Italy, "grazie a un reel veramente suggestivo (il contenuto con maggiore engagement in assoluto) che porta – si spiega – alla scoperta di questa gemma medievale. A rendere così speciale questo paese è senz’altro la sua posizione scenografica, su una rupe di tufo, circondato dalla natura incontaminata e che gli è valso il riconoscimento turistico-ambientale di Bandiera Arancione. O anche la fama di ottimo centro termale, data la sua location all’interno della cosiddetta ’area del tufo’, al confine sud-orientale della provincia di Grosseto".

Il lavoro condotto offre un’analisi sui trend emergenti nel turismo italiano, analizzando le preferenze dei viaggiatori, i cambiamenti di gusto, e destinazioni più ambite e la spesa turistica prevista.

"La forte esperienza accumulata in questi anni e il duplice sguardo che ci permette di vedere cosa ricercano i viaggiatori e cosa offrono i nostri territori – afferma Ruben Santopietro, Fondatore e Ceo di Visit Italy –, ci ha spinto ad istituire un Osservatorio del Turismo Visit Italy. Da oggi in avanti ci impegneremo ad elaborare report completi che mettano in luce preziosi dati emersi dai nostri studi e indichino le tendenze future. La filiera turistica ha subìto profonde trasformazioni e sono sorti nuovi bisogni".

Dai dati emersi dall’analisi, Visit Italy ha individuato dieci mete da non perdere quest’anno, destinazioni che si distinguono per essere un’alternativa al turismo di massa e che offrono la possibilità di vivere a pieno tradizioni e identità della propria comunità locale, capace di comprendere l’importanza di investire nel turismo nel rispetto delle tradizioni e mantenendo integra la propria identità storica, attraverso la creazione di progetti sostenibili e grazie allo sviluppo di una presenza digitale importante e strategica.

Nella top ten indicata, oltre a Sorano, ci sono Messina, l’ Isola di Sant’Antioco, Gaeta, Bari, Rocca di Mezzo e il Parco Naturale Sirente Velino, Courmayeur, Maranello e la Motor Valley, Mantova e Tropea.