E’ scomparso Campinoti. Era presidente Anmil

Profondo cordoglio per la scomparsa di Graziano Campinoti, 68 anni, presidente provinciale dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro (Anmil) nella quale era entrato da quando – oltre venti anni fa – era rimasto vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro che gli aveva tolto l’uso delle gambe costringendolo sulla sedia a rotelle.

Da lì in poi si era dedicato con grande impegno e costanza a promuovere o sostenere qualsiasi progetto che avesse come obiettivo l’abbattimento degli ostacoli – fisici e burocratici – per l’agevolazione l’accessibilità delle persone diversamente abili.

Fra i progetti realizzati c’è anche la fondazione nel 2006 dell’associazione "Handy Superabile" con la quale è stato poi possibile realizzare un altro progetto, quello di "Mare senza barriere". La camera ardente è stata allestita nei locali al fianco della chiesa San Leopoldo, in piazza Don Ugo Salti. Funerali domani alle 10.