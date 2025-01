É morto Bargagli. Politico di destra. Il ricordo di F’dI

Si è spento a 87 anni (li avrebbe compiuti in primavera) Achille Bargagli (foto), figura storica della destra amiatina fin dagli anni 60 e a ricordarlo, con profondo cordoglio è il partito di Fratelli d’Italia Grosseto. Il partito di Giorgia Meloni ricorda Bargagli con una nota dove a parlare sono i parlamentari di Fratelli d’Italia Simona Petrucci e Fabrizio Rossi, il presidente provinciale Luca Minucci, la coordinatrice del circolo Amiata, Guendalina Amati, il direttivo provinciale e tutti gli iscritti della provincia di Grosseto. "Achille Bargagli – commentano gli esponenti di Fdi - è stato un protagonista indiscusso della scena politica amiatina e maremmana, un uomo di grande levatura morale che si è sempre messo a disposizione della collettività con impegno e dedizione". Poi proseguono tracciando una panoramica del percorso politico di Bargagli. "Achille – proseguono - ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della sua comunità amiatina, ricoprendo moltissimi incarichi all’interno prima del Msi e successivamente in Alleanza Nazionale, fino ad aderire a Fratelli d’Italia. La sua scomparsa - concludono - lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità politica. Come partito ci uniamo al dolore della sua famiglia e porgiamo le nostre più sentite condoglianze". Commerciante, memoria storica del paese, creatore di libri e mostre dedicate al paese amiatino, Bargagli ha vissuto una vita sempre a destra e 6 anni fa ha vissuto anche una parentesi politica, nella primavera del 2019 fu uno dei candidati della lista "Rinasci Arcidosso" a sostegno di Guendalina Amati.

Nicola Ciuffoletti