È iniziato il campus "Ragazzi in opera". Prima settimana dedicata alle sette note

Ha preso il via ieri la terza edizione di "Ragazzi in opera", il campus multidisciplinare di musica, teatro e danza organizzato dall’Amministrazione comunale di Grosseto e dall’associazione culturale Escargot, con la collaborazione dell’istituto comunale musicale "Palmiero Giannetti", della Fondazione Grosseto Cultura e del liceo "Antonio Rosmini". Il primo appuntamento estivo è dedicato alla musica: sono inziati ieri e si fino a venerdì (dalle 9.30 fino alle 12 si terranno all’Istituto Giannetti i laboratori musicali dedicati ai ragazzi dai 6 ai 19 anni. Dal 26 agosto inizieranno le tre settimane di laboratori didattici del campus "Ragazzi in opera" (dalle 9.30 fino alle 16 del pomeriggio).

Gli iscritti metteranno in scena "L’incantevole Turandot, principessa della Cina", una reinvenzione fiabesca da Gozzi e Puccini, un’opera musico-teatrale scritta appositamente per il progetto da Federico Guerri e musicata da Massimo Merone.

Durante le tre settimane i bambini e i ragazzi partecipanti a questo interessante campus avranno modo di conoscere l’affascinante mondo dei suoni, della musica, del teatro e in generale del linguaggio musicale.

La mattina, al Teatro degli Industri, i ragazzi studieranno strumenti, canto, recitazione e danza, mentre nel pomeriggio ci saranno prove d’insieme e momenti d’incontro anche con artisti esterni.

C’è ancora la possibilità di iscriversi. Per avere informazioni e quindi iscriversi è possibile scrivere al seguente indirizzo internet: [email protected] – 376 0824535.