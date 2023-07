E’ già tempo di "Grey Cat" Il jazz infiamma la Maremma

Da domani al 20 agosto una nuova edizione di "Grey Cat Festival" con più di 25 concerti in 16 grandi e piccoli luoghi, teatri, piazze, castelli, borghi per unire come di consueto la musica alla bellezza del territorio. Protagonisti del programma alcuni ospiti internazionali come Peter Erskine, George Garzone, Lady Blackbird, Jérôme Casalonga, Hermon Mehari, Glenn Ferris e alcuni tra i più grandi nomi del jazz italiano come Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Luca Aquino, Antonello Salis, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Simone Zanchini, Stefano di Battista, Antonio Farao, Karima, Sergio Cammariere ed i tantissimi altri. In cartellone anche una nuova residenza internazionale in collaborazione con London Jazz Festival e il Cambridge Jazz Festival a cura di Michelangelo Scandroglio ed uno speciale progetto dedicato ad Italo Calvino a Castiglione della Pescaia deato da Stefano Cocco Cantini.

"È con grande gioia e soddisfazione che saluto questa nuova edizione del Grey Cat Festival – ha detto il Governatore della Toscana, Eugenio Giani – insostituibile punto d’incontro fra i leader indiscussi della scena jazz nazionale, internazionale e i giovani talenti. È un evento che anima alcuni dei più suggestivi luoghi della Provincia di Grosseto con la programmazione di concerti e performance, eventi e degustazioni legando la musica, l’arte e il territorio. Punto di forza di questa manifestazione è proprio il suo armonico inserimento nei più bei luoghi della Maremma, con la capacità di coinvolgimento del territorio; se la musica jazz è infatti la protagonista assoluta del festival, in tutte le sue declinazioni e contaminazioni, giocano un ruolo da comprimari i grandi e piccoli centri coinvolti, i teatri, i castelli, gli spazi ex industriali, le piazze e le strade che accolgono i concerti e gli altri eventi, luoghi talmente suggestivi da essere la cornice ideale per questo splendido genere musicale". "Il Grey Cat Jazz Festival fa ormai parte della storia di Follonica – ha detto l’assessore Barbara Catalani –. Attraverso questa rassegna le più importanti figure del panorama musicale jazzistico nazionale e internazionale sono passate da qui, lasciando un forte segno nella nostra cultura musicale". Primo appuntamento domani a Follonica con il "Grey Cat Street Club" eil suo articolato percorso che coinvolgerà il centro della Città del Golfo e il Mercato coperto con la Fantomatik Orchestra, Valentina Toni, Tito Blues e tanti altri artisti protagonisti.