Duo jazz per "Musica in strada"

Prosegue a Manciano "Musica in strada". Oggi l’enoteca la Filanda, in via Trieste a Manciano, ospita il concerto dell’Ida Landsperg jazz duo.

Dalle 21.30, infatti, il pubblico potrà gusta piatti tipici del territorio e sorseggiare un buon calice di vino locale sulla splendida terrazza, in compagnia della musica proposta da Ida Landsberg (voce) e da Simone Salvatore (chitarra). Un repertorio ricco, che esplora le sonorità del jazz, e che è il sottofondo ideale per una serata senza pensieri.

La formazione "Ida Landsberg Duo" è attiva dal 2000 con un repertorio che varia dai grandi classici del jazz e della bossa nova fino a brani contemporanei riarrangiati in chiave acustica.

Durante la serata sarà possibile anche acquistare i biglietti per le quattro date principali del Manciano street music festival, dal 21 al 24 luglio.