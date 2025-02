Due sessioni. Corsi universitari. Oggi l’"Open Day"

"Open day" oggi dell’Università di Siena nella sede grossetana, in via Ginori, riservato agli studenti delle scuole superiori, alle loro famiglie e agli insegnanti, per conoscere l’Ateneo e orientarsi alla scelta del percorso di studi post diploma. Sarà quindi possibile conoscere i corsi di laurea e gli sbocchi professionali, con focus sui corsi erogati in teledidattica sincrona a Grosseto. Sarà possibile avere colloqui con i docenti universitari e il personale della Fondazione Polo Universitario Grossetano. Sarà inoltre presente la Segreteria studenti per informazioni su immatricolazioni ed iscrizioni.

Quest’anno saranno due le sessioni che sarà possibile seguire, entrambe al mattino con inizio alle 9.30 e alle 11.30 alla sede di via Ginori 43. Per alcuni corsi è prevista una sessione anche alle 14.30. Nella nuova sede di via Vinzaglio 27, negli stessi orari, verrà presentato il corso di laurea in Scienze storiche e del patrimonio culturale.

In via Ginori sarà possibile informarsi sui corsi erogati a Grosseto sia in presenza che in teledidattica. In particolare saranno illustrati i corsi in Economia e Commercio, Infermieristica e corsi delle Professioni sanitarie, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze Politiche, Scienze chimiche, Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni ed il Territorio. Saranno inoltre presentati i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e Scienze della Formazione primaria. E verrà illustrato il servizio di teledidattica offerto a Grosseto. Durante la giornata sarà possibile visitare la Biblioteca universitaria centralizzata di Grosseto, i Laboratori archeologici del Dipartimento di Scienze Storiche e dei beni culturali, il Laboratorio congiunto Centro della Scienza e della tecnica e le aule didattiche.